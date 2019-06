Dette er skolene som skal bygges i Trondheim

Hvilke skoler skal bygges først? Det tok politikerne i Trondheim stilling til i bystyret torsdag. Men de ville ikke lage en like lang liste som det rådmannen har innstilt på. Mens det sto 13 skoler på rådmannens liste, endte flertallet i bystyret opp med fire skoler. Og det er Lilleby- Lade-området som kommer best ut. Det prekære behovet for ny ungdomsskole øst for byen er også ivaretatt når Granås ungdomsskole er vedtatt.