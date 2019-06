Kallmyr hasteinnkalt til Stortinget om Abbasi-saken

SV, ved stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra Sør-Trøndelag, gikk mandag morgen til stortingets presidentskap for å få spørre justisministeren om lovligheten i håndteringen av Abbassi-familien. Dette etter at det har kommet fram at mora i familien blir returnert til Norge, mens barna, Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) nå er i transit og på vei mot Afghanistan.