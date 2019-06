Nå skal styret bestemme hvor Nord universitet skal være

Det har vært et dramatisk halvår for Nord universitet. Tidlig i januar inviterte statsråd Iselin Nybø (V) seg selv til styremøte for å fortelle at hun mener situasjonen for det ferske universitetet er alvorlig. Nybø var bekymret for manglende forskning og at flere av studietilbudene ikke hadde nok søkere. Statsråden krevde at noe skulle gjøres.