Inspektørene i Statens vegvesen gjennomførte en kontroll på Sneppen i Steinkjer mandag. Det resulterte i åtte gebyr for manglende bruk av bilbelte, en anmeldelse for trekking av tilhenger uten å ha riktig førerkortklasse, et bruksforbud på en bil som trakk en båt og anmeldelse for å kjøre en ATV med høyere hastighet enn tillatt.