E6-strekning i Levanger blir nattestengt i sommer

Saken oppdateres.

For gjennomgående E6-trafikk blir omkjøring via Levanger sentrum, på fylkesvei 6874 og fylkesvei 774 mellom Magneten kjøpesenter og rundkjøringa ved Mule, ifølge trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, Mohammad Amiri.

Nattestengt i tre uker

Det er asfaltarbeid som gjør at E6-strekningen blir nattestengt mellom 1. og 14. juli og mellom 5. og 11. august, i tidsrommet mellom klokken 21.00 og klokken 06.00.

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen skal asfaltarbeidene foregå mellom Gråmyra og Mule, som er en lengre strekning.

- Arbeidet utføres delvis manuelt, derfor tar det litt tid, sier Odd-Arne Finvik Haugdal i Vegforvaltning- og trafikksikkerhetsseksjonen Trøndelag i pressemeldinga.

- Kan være vi bruker kortere tid

- Vi skal utføre både kantslått og litt annet arbeid samtidig som veien først er stengt. Men dersom været blir optimalt for arbeidet, kan det være at vi bruker kortere tid enn beregnet. Vi oppfordrer til å ta hensyn og kjøre med varsomhet under omkjøringen, sier Haugdal.

