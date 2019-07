Internasjonal leder for WWF om Trondheimskonferansen:

- Det er problematisk at det er få unge mennesker her

Beslutningstakere fra hele verden er samlet i Trondheim for å jobbe med neste års naturmangfoldsmål. Lederen for Verdens Naturfond mener det er problematisk at det er så få unge representert på konferansen.