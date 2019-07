Slo mann som lå livløs på bakken utenfor hotell

I starten av desember i 2018 ble det arrangert et julebord ved et hotell på Fosen. Arrangementet skulle være lukket, men det ble etter hvert gitt adgang til andre enn de inviterte, deriblant den tiltalte mannen i 20-årene og fornærmede. Begge hadde drukket før de kom til hotellet, og de fortalte i retten at de hadde begrenset hukommelse fra kvelden.