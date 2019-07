Svenskene vil øke kapasiteten på togavgangene i Trøndelag:

- Jeg er veldig spent på forbedringene svenskene lokker med

I midten av juni ble det kjent at SJ Tog skal kjøre togene i Midt-Norge fra neste år. Nå opplyser det svenske selskapet at de har et mål om å øke kapasiteten på togene.