Skal legge ned klesbutikk i Nordre gate

Her er de mest populære navnene i nabolandet: – Overraskende at mange av dem ikke brukes i Norge

Per Sandberg hinter om overgang til et nytt parti

Saken oppdateres.

Det er herreklesbutikken i Nordre gate 12 de vil legge ned før det kommende årsskiftet. Det forteller daglig leder Robert Klein i Kleinsgruppen.

- Vi ønsker at Kleins-konseptet skal være både for dame og herre. Vi hadde både dame og herre på Nordre og i Byhaven, før vi delte det. På Nordre har det ikke fungert som vi håpet. Vi ønsker derfor å flytte herrekonseptet også til Byhaven, sier Klein.

Det var i 2015 at Kleins bygde om de to Midtby-butikkene til å selge enten dame- eller herreklær.

LES OGSÅ: Klesbutikken i Midtbyen økte salget fra i fjor

- I dialog med gårdeier

Kleins leier lokalene av Rema 1000-gründer Odd Reitans eiendomsselskap E. C. Dahls Eiendom, som eier Nordre gate 12,

- Vi vet ikke helt når det vil skje. Forhåpentligvis får vi til å flytte til Byhaven i løpet av høsten, men det er mest sannsynlig at vi driver ut året. Vi er i god dialog med gårdeier, sier Klein.

Omsetningen i butikken på Nordre har vært fallende. I fjor solgte den herreklær for 9,6 millioner kroner uten moms, og det er en nedgang på sju prosent fra 2017. Også i 2016 falt omsetningen. Til nå i år har butikken lavere omsetning enn i fjor.

Resultatet før skatt endte på minus 1,6 millioner kroner i 2018.

- 400 kvadratmeter fungerer ikke godt nok til at vi får lønnsomhet i det. Vi har overvurdert oss selv, ved å ha fire Kleins-butikker i Trondheim. Alt tyder på at tre er nok, sier Klein.

LES OGSÅ: Trøndersk produkt har blitt luksusmerkevare i Kina

På Nordre siden 2006

Han legger til at økende netthandel reduserer behovet for å ha like mange butikker som før.

- Når det er flere som ikke lenger fysisk går i butikken, men kjøper klær på nett, er det ikke like stort behov for geografiske tetthet av butikker som før. Det ser vi over hele verden. Distribusjonen endres, og det er sunt, sier Klein.

I tillegg til dagens to Midtby-butikker, er det Kleins-butikker i Trondheim på kjøpesentrene City Syd og Sirkus Shopping.

Som på Nordre gate, tapte butikken på Byhaven omsetning i fjor og gikk med underskudd, mens de to utenfor Midtbyen begge økte omsetningen og gikk i pluss.

Kleins har drevet klesbutikken i Nordre gate 12 siden 2006, da de kjøpte klesbutikken Haltvik og overtok leiekontrakten fra Haltvik-familien.

Færre klesbutikker på Nordre

Når Kleins stenger dørene for godt i Nordre gate 12, er det den fjerde klesbutikken som stenger dørene på det som har vært handlegaten i Trondheim i løpet av vel ett års tid. I fjor sommer stengte interiør- og dameklesbutikken Cornelias Hus dørene, og den danske kjeden Normal flyttet senere inn.

Den spanske kleskjempen Zara flyttet rundt årsskiftet ut av Erichsen-gården, og elektronikkjeden Elkjøp har flyttet inn i lokalene.

I Nordregate 13 ble damekleskjeden Hallhuber byttet ut med damekleskjeden Gerry Weber.

Ytterligere to butikker forsvant da den franske hudpleiekjeden L'Occitane flyttet ut av Nordre gate 11 i vår, og legetjenesten Dr. Dropin har senere åpnet klinikk her.

Bokhandelen Tanum la ned øverst i Nordre gate, i det som tidligere var Adresseavisens lokale, tidlig i år. Her flyttet kaffebarkjeden Espresso House inn i mai.

- Britannia er uvurderlig

- Det er selvfølgelig ikke positivt at Zara velger å forlate Trondheim og Midtbyen, men jeg synes det er spennende med Elkjøps nye konsept, og jeg kan ikke se at Nordre blir en mindre spennende handlegate på grunn av endringene. At Britannina Hotel har åpnet er uvurderlig viktig for Midtbyen, sier Klein.

Samtidig som Kleins-kjeden skal stenge en butikk, åpnet Kleins-konsernet en ny Companys-butikk i Bergen 3. juli. Fra før har konsernet Companys-butikker på kjøpesentrene Trondheim Torg, Byporten ved Jernbanetorget i Oslo, og Strømmen Storsenter og Ski Storsenter i Akershus.

Kleins mener det er riktigere å spre seg geografisk med fysiske butikker, samtidig som nettbutikken til Companys vokser.

- Det er mer fornuftig å åpne i et nytt marked, som sammen med nettet gjør Companys mer kjent, sier Klein.