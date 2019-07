- Vi vil nok se en god del folk som går med nesa i mobilen i sommer

Fredag 21. juni var ventetiden over for dem som hadde gledet seg til et gjensyn med Harry Potter og det magiske universet til forfatteren J. K. Rowling. Sommeren 2016 fikk det japanske mobilspill-selskapet Niantic «alle» til å gå mann av huse for å fange lommemonster gjennom Pokémon Go. Denne sommeren håper Niantic på en lignende suksess med mobilspillet Harry Potter: Wizards Unite.