Da beboeren våknet, hadde det brent i blokka hennes

Like før klokken 5 fredag morgen meldte politiet i Trøndelag at det brant i et boligkompleks i Stjørdal sentrum. Brannen begynte i en søppeldunk på utsiden av bygget, og spredte seg deretter videre til selve boligkomplekset, fortalte operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt fredag formiddag.