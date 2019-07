Rojek ble funnet omkommet rundt klokka seks fredag morgen av mannskapene på et redningshelikopter som var satt inn i søket. Funnstedet var på rundt 1500 meter over havet i et område mellom Langrabbpiken (1506 moh.) og Storkalkinn (1880 moh.), skriver politiet i en pressemelding.