Rekordmange søkere totalt i landet, men færre vil til Trøndelag

– Aldri før har det vært flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter, og aldri før har flere kvalifiserte søkere fått plass. Dette er veldig gode nyheter. Vi har stort behov for personer med høyere utdanning i Norge, og jeg er glad for at vi i år kan tilby enda flere enn før en studieplass, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.