Biskopene ber regjeringen la Abbasi-familien bli

«Anmodning om endring av vedtak», er tittelen på brevet som de to biskopene har sendt til barne- og familieminister Ingolf Ropstad og kulturminister Trine Skei Grande. Dermed går de to toppene i kirke-Norge inn i en enkeltsak der de ber om at familien som har bodd i Trondheim siden 2012, får fortsette med det.