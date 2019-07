Tre sjåfører har fått sin straff etter råkjøring

Det var i mai i år at en kvinne i 50-årene hadde hastverk i en 70-sone i Indre Fosen, og hun ble målt til å ha kjørt i 120 kilometer i timen. Retten mente at tiltalte hadde utsatt seg selv og andre trafikanter for «betydelig fare». De understreket også at farten var svært høy. Riksadvokaten og tidligere rettspraksis tilsier at det kan anvendes betinget fengsel for hastigheter opp mot 120 kilometer i timen. Retten la vekt på tiltaltes tilståelse, og dermed ble straffen på 18 dagers betinget fengsel. Kvinnen mistet også retten til å kjøre bil i elleve måneder.