Pågrepet med stein og kniv i bukselinningen:

19-åring varetektsfengslet i enda en måned for å ha angrepet politipatrulje

19-åringen skal ha ringt inn en falsk nødmelding til adressen han oppholdt seg på, for dermed å ha angrepet politipatruljen med stein og oppbevart en kniv i bukselinningen. Retten frykter for at 19-åringen skal begå nye alvorlige lovbrudd.