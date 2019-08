Hornemansgården:

Han var blank i øynene da 6000 underskrifter ble lagt i Ritas hånd

Det ble et følelsesladd møte da Bjørn Gurihus, leder av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), møtte opp på ordførerens kontor for å overrekke resultatet av underskriftskampanjen for å kunne drifte Hornemansgården videre.