Nær kollega og venn: – Ekstremt tragisk

NAMSOS: – Ekstremt tragisk og ubehagelig å få telefon om at kollegaen og kompisen brått er borte. Jeg blir satt ut, nesten uvel og skjelven i kroppen, sier Græslie, som er seksjonsoverlege ved Sykehuset Namsos til NA.

Han beskriver 43-åringen som en svært dyktig medarbeider.

– Han har vært veldig viktig for oss på poliklinikken. Selv om han var ansatt i kommunen, jobbet han hos oss som psykolog, som skal vurdere pasienter som skulle til behandling videre for sykelig overvekt. For oss er det et kjempetap at han nå er død. Jeg tenker på og føler med familien. Det er ufattelig trist, sier seksjonsoverlegen.

– Hvordan var han som venn?

– Han var en venn som alltid brydde seg om hvordan alle andre hadde det. Han var en venn som man kunne ha artige og fortrolige samtaler med. Alltid belest, belært og kunnskapsrik. Det har alltid vært kjempetrivelig å være i et selskap med Eivind Olav. Men nå er det dessverre slutt, sier Græslie.

– Trist dag

– En trist dag i kommunen, sier rådmann Inge Ryan etter at kommuneansatte Eivind Olav Kjelbotn Evensen og kjæresten Ingrid Johansen Aune omkom i ei båtulykke natt til torsdag.

– Dette er ei tragisk hendelse som selvsagt gjør stort inntrykk på alle som bor i området, og også oss som jobber i kommunen. En av våre ansatte er involvert, det gjør sterkt inntrykk, sier Ryan til NA.

Namsosrådmannen beskriver Evensen som godt likt både av de andre ansatte i kommunen og de som tok imot hans tjenester som kommunepsykolog.

– Godt likt

– Han var godt likt både blant kollegaer og de som trengte ham. Folk opplevde at de fikk hjelp av ham når de kom til kommunepsykologen med sine utfordringer. Det er et stort tap, forteller Ryan.

Gjennom sin tidligere jobb som fylkesmann, har Ryan også godt kjennskap til Evensens omkomne kjæreste, tidligere Malvik-ordfører Ingrid Johansen Aune.

– Vi møttes i flere ulike sammenhenger, og jeg har blant annet vært på scenen og holdt foredrag sammen med henne. Hun var et politisk talent som hadde ei stor framtid foran seg, sier Inge Ryan.

Løpende orientert

Rådmannen ble løpende orientert av lederen for beredskap i kommunen, Håvard Sæther, etter ulykka i Lokkaren.

– Dette er ei ulykke som ble varslet til lederen for beredskap. Brann rykket ut umiddelbart, sammen med politi og helse. Deretter ble kommune-ledelsen varslet om det, forteller Ryan.

Han opplyser videre at kommunens kriseteam er satt i sving og følger opp de pårørende.

– Vi har gjort to ting i etterkant av ulykka. Kriseteamet har tatt kontakt med pårørende. Dernest har kommunalsjefen for helse tatt kontakt med arbeidsplassen til den kommunalt ansatte som var involvert i ulykka, sier Inge Ryan.

– Hvordan følges pårørende opp?

– De følges opp av et kriseteam bestående av tre personer. De følger opp på vanlig måte, oppsøker dem og

snakker med dem hva de trenger av hjelp i en krevende situasjon, sier Ryan.

– Vi har et system når det skjer alvorlige ulykker. Vi tar kontakt med pårørende og

finner ut hva slags behov for oppfølging de har videre.

