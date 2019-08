Her skriver sjåfør Karl Arne Maurseth i Vy busshistorie i Trondheim

Over 17 000 studenter står uten bolig - nær 3 000 i kø hos Sit

Saken oppdateres.

Presis klokken 05.55 startet sjåfør Karl Arne Maurseth metrobusslinje 1 fra Østre Lund på Kattem mot Ranheim.

På nøyaktig samme tidspunkt gikk metrobusslinje 3 fra Loholtbakken i retning Hallset.

Etter flere års planlegging, forberedelser og bygging av holdeplasser og traseer,var det endelig klart for premiere for det nye kollektivsystemet i Trondheim.

Metrobussen det nye «flaggskipet» i bussparken

58 metrobusser på 23,8 meter er det nye «flaggskipet» i den nye bussparken på 301 busser og skal kjøre langs tre linjer. Vy er operatør for to linjer og 44 av metrobussene, Tide for en linje og 14 metrobusser.

De tre metrobusslinjene

De tre linjene er:

Kattem - Heimdal - Tiller -sentrum - Strindheim - Ranheim (M1)

Kattem - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim (M2)

Lohove - sentrum - Hallset (M3)

Dermed er den største omleggingen av kollektivtrafikken i byens histori i gang. Stikkordene er nytt linjenett, nye holdeplasser, nytt billettsystem, bussbytte og nye busstyper som metrobuss og elbuss.