- Bra vi sto på for saken i sommerferien

Styret i PFO møtte mandag kveld opp i bakgården på Hornemansgården. Der fikk de høre at deres kamp mot Trondheim kommune hadde ført fram. At kommunen snur og at anbudet nå er kansellert, førte til brede smil og stolthet blant styremedlemmene Greta Bergmann, Sidsel Berg Fremstad, Mette Marie Hasz, Ivar Nervik og Thor Johan Skjerpen.