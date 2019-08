- Det vil være helt urimelig om statsministeren skulle løpe rundt og lekke

Adresseavisen har tidligere i sommer skrevet at sentrale kilder mener det er stor fare for at campus utsettes. Noe av problemet er at både Ocean Space Centre og et samlet NTNU på Gløshaugen - campus - kommer samme år. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande bekreftet overfor Adresseavisen intern dragkamp om dette i regjeringen, og lovet at Venstre skulle kjempe for at begge prosjektene kommer på plass i statsbudsjettet. Dragkampen skjer i slutten av august