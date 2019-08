«Monstersjokk i Snåsavatnet» skrev Adresseavisen i 2007 da to lokale helter sto fram og fortalte de hadde sett sjøormen og i tillegg fått tatt et bilde av den. I en påfølgende artikkel avviste en marinbiolog kategorisk at det finnes en sjøorm i Snåsavatnet. Siden den gang har det vært stille om ormen som samme år ble døpt Kudulla og ble totalfredet.