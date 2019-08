Kjørt til sykehus etter elgpåkjørsel

Vi har besøkt Lisboa. Her er tipsene - bydel for bydel

Saken oppdateres.

Personen i bilen har meldt om smerter.

Nødetatene rykket ut til stedet.

- Vi har ikke full oversikt før ambulansen har vært på stedet, sier operasjonsleder hos Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim.

Klokken 17.45 opplyser politiet via Twitter at en ung mann er kjørt til sykehus, men at skadeomfanget er ukjent.

Minst to personer var i bilen da ulykken skjedde, ifølge politet.

Elgen skal også ha blitt skadd i sammenstøtet, men stakk av fra stedet. Viltnemda er varslet, ifølge politiet.