- Aldri før har så mange sluttet i arbeidslivet som nå

Derfor mener Tord Lien det er ekstra viktig at alle i arbeidslivet kan det vi trenger å kunne. Derfor trenger vi en ordning som gjør at arbeidstakerne får fri og dekket en del av lønna for å studere mer, mener Lien. Det er store endringer for arbeidslivet akkurat nå, sier han og snakker om bærekraft, digitalisering og robotisering og ikke minst aldring.