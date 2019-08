- Ikke ta storbypengene fra Trondheim

Trondheims-ordføreren er oppgitt over Sps utspill som ble en stor nasjonal sak mandag. Der hevdet Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad at byvekstavtalene gjør at byene stikker av med for mye av kollektiv-budsjettet. Kollektivløsningene ble også karakterisert som unødvendig dyre og ekstravagante. Sp vil heller satse på «bygdevekstavtalen» som skal finansieres med 12 milliarder av de i alt 60 milliarder satt av til byvekstavtaler for storbyene.