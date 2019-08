- Militante veganere må ikke få bestemme

Det var under en debatt på Arendalsuka i regi av melkegiganten Tine at Sps nestleder Ola Borten Moe kom med spådommer om hvordan matmarkedet vil bli i framtida. Der sa han at "militante veganere" ikke må få legge premissene for husdyrhold i Norge. Bakteppet var en avslørende grisedokumentaren i Brennpunkt i sommer.