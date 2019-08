To førere mistet lappen: - Det kjøres fortsatt hardt i øyregionen

Er underholdning for mye å be om? 3

Saken oppdateres.

I løpet av torsdag avholdt politiet en laserkontroll på fylkesvei 714 ved Barmfjorden på Hitra. Det endte med to førerkortbeslag i 60-sonen, skriver politiet på Hitra og Frøya på sin Facebook-side.

Sjåførene ble målt i henholdsvis 88 km/t og 95 km/t. Selve kontrollen varte i cirka 40 minutter.

«Dette er et nedslående resultat og forteller oss at det fortsatt kjøres hardt i øyregionen. Vi vil avholde flere kontroller i tiden fremover for å luke ut de som kjører i altfor høye hastigheter», skriver politiet videre på Facebook-innlegget.

