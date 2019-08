Hun vil bli NTNU-rektor etter Gunnar Bovim

Anne Borg er fysiker og har vært på NTH og NTNU det meste av livet fra hun kom til Gløshaugen som sivilingeniørstudent i 1977. Om en måned fyller hun 61 år og har alltid sagt at hun skal jobbe til hun blir 70. Nå vil hun bli rektor for Norges største universitet og dermed toppleder for bortimot 50 000 mennesker. Fra onsdag er hun konstituert og kommer nok til være rektor ut året uansett hvem som blir tilsatt.