- Ikke råd til å miste Trøndelag

Bjørnar Skjæran tok tidligere i år over som nestleder i Ap, etter at Trond Giske trakk seg som nestleder og mistet plassen i sentralstyret etter metoo-varsler. Nå er nestlederen på snarvisitt i Trøndelag og første stopp var Melhus og Per Olav Hopsø – en av landets virkelig spennende ordførerkandidater, ifølge nestlederen.