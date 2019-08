Odd Arne Lyng har bygd opp et solid selskap rundt helikopterdriften i Verdal. I fjor omsatte han for 16,5 millioner og fikk et overskudd på 4 millioner kroner. Nå har han kjøpt enda et helikopter av typen Airbus Eurocopter, som skal være med på å sikre fremtiden.