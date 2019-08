Varaordfører vurderer å takke nei til Erna-pakken:

Full forvirring etter bompengeforliket

Mens Venstre gratulerer seg selv med at nullvekstmålet for biltrafikk skal bestå, fastholder Frp at det ikke er bestemt. Varaordføreren i Trondheim vil ikke ha Ernas penger om det gir mer trafikk inn i byen.