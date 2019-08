Katten Lotus ble angrepet av grevling - måtte avlives

- Jeg gikk ut på trappa og så at grevlingen sto over katta som lå på rygg. - Allerede da tenkte at det så ille ut. Det kom som et ekstremt sjokk, sier katteeier Hilde Markussen, som bor på Ladehammeren i Trondheim.