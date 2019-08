- Vi gjør dette for å vise politikerne at de har bred støtte hos det norske folk. Vi brøler ikke av sinne, men for å markere at vi mener klimakrisa må tas mer på alvor og for å gi politikerne mot til å ta noen tøffe valg på vegne av oss, fortalte Anna Sara Fjeld fra Framtiden i våre hender i en pressemelding i forkant av brølet.