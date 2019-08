Regjeringen med millioner til campus og Ocean Space Centre

Saken oppdateres.

Det var budskapet da statsminister Erna Solberg (H) innkalte til pressemøte i Tyholttårnet fredag kveld. Med seg hadde hun to av sine statsråder, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Etter stormfulle uker med bompengeforlik, samlet regjeringspartiene seg til den siste, store budsjettkonferansen på statsministerens kontor denne uken. Nå er statsbudsjettet for neste år gjort klart til å sendes i trykken, og der er det nyheter som gjorde at Solberg tok seg en trondheimstur.

- Kunnskap og kompetanse er viktig, ikke bare for Trøndelag, men for hele landet. Vi må videreutvikle det vi har, det gjør også at vi kan finne på nye ting. Trondheim har noen institusjoner som er grunnleggende for hele landets utviklingen, da snakker jeg generelt om NTNU og spesielt om laboratorier for havbruksnæringen, sier Solberg.

Ledende, nasjonalt senter

Med det bakteppet kunne Solberg opplyse at regjeringen vil gi 55 millioner til Ocean Space Centre og 40 millioner til et forprosjekt til campus-samlingen av NTNU.

- Det betyr at det kan bli byggestart av Ocean Space Centre i 2022, sier Røe Isaksen.

Næringsministeren understreker at selv om senteret skal ligge i Trondheim så skal det være et ledende, nasjonalt senter for havromsteknologi.

- Dette er en god nyhet for hele landet. Skal vi som nasjon være i front når det kommer til teknologi, næringsliv og klima så må vi få Ocean Space Centre på plass, sier Røe Isaksen.

Satser tverrfaglig

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kan glede seg over 40 millioner til forprosjektering av et samlet NTNU-campus.

- Det kommer først 40 friske millioner kroner til forprosjektering, og så kan det komme mer til oppstart av bygging senere. Gode, funksjonelle bygg er viktig, men de er viktige fordi de gjør at vi kan samle kompetansen. I fremtiden må vi jobbe mer tverrfaglig, og det kan vi få til nå, sier Nybø.

- Ja, om noen år kan teknologene og samfunnsviterene snakker sammen på samme sted, og da skapes det mer verdier, sier Frps finanspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad.

Innholdet er viktigst

En samling av NTNU og bygging av et havromsenter er allerede vedtatt. Men det avgjørende har vært om det følger med penger, nå ser også det ut til å ordne seg, i alle fall for forprosjektering. Neste milepæl blir byggemidler.

- Dette er byggeprosjekter, men det aller viktigste er hva som skjer inne i bygningene etter hvert. Bygningene skal fylles med forskning som skal være tett på næringslivet og løsningene på klimaproblemene. Forskningen skal ikke være introvert, men ekstrovert, sier statsminister Solberg.