Blålysdagen samlet flere tusen i Dokkparken:

- Det er ungene og fedrene som er ivrigst. Mødrene står gjerne på utsida og ser på og fotograferer

Barn og voksne sto i kø for å et innblikk i livet på jobb for byens nødetater. Tusenvis av folk var innom Blålysdagen i Dokkparken på Solsiden lørdag.