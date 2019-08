Så mye koffein tåler kroppen

Basert på fem uavhengige studier så publiserte Vitenskapskomiteen for mat og miljø tidligere i år en konkluderende rapport på forbrukerradet.no der de tok for seg konsumet av energidrikke i detalj. Hovedkonklusjonen var at barn og ungdom som jenvlig konsumerer energidrikker eller drikker store mengder over kort tid, kan få søvnproblemer, angst, uro og hjerteklapp. Men at de ikke fant de samme problemen om drikkene ble konsumert i mindre kvanta og bare av og til.