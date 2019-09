Ap-bastionene Levanger og Verdal kan falle

- Et sjokk for Ap som styringsparti

Norddelen av fylket kan bli en rykende ruin for Ap etter valget. I Levanger viser målingene et fall på nesten 20 prosentpoeng. - Kritisk nedgang og et sjokk for Ap som styringsparti, sier ekspert.