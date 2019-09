Nå kan bussbillettene vare lenger i Trondheim

- Bompengeforliket gir 300 millioner kroner friske midler til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. I avtalen mellom regjeringspartiene er det også et punkt som vil lette familiers bombelastning for fritidsreiser, ved å åpne for tretimersregel for bompenger. Like naturlig er det å innføre tretimersregel for kollektivreiser, sier Geirmund Lykke (KrF).