Stadtwerke München undersøker muligheter for å forlate Frøya

Ifølge fungerende ordfører på Frøya, Pål Terje Bekken (Ap), har det også vært snakk om et annet alternativ for at Stadtwerke München (SWM) og Trønderenergi skal kunne trekke seg fra det omstridte vindkraftprosjektet. Det er at SWM går inn i Remmafjellet-prosjektet i Snillfjord. Statkraft innehar konsesjonen for dette anlegget, men har ennå ikke satt i gang utbygging.