Stadtwerke München undersøkte muligheter for å forlate Frøya - fant ingen

Kan Stadtwerke München få ekstra kraft ut av de tre andre vindkraftprosjektene selskapet eier i Trøndelag som erstatning for Frøya-anlegget? Det var en mulighet som ble vurdert for at det tyske selskapet skulle kunne forlate Frøya.