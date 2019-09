Ap går dramatisk tilbake, men Rita Ottervik velges for femte gang:

Ottervik kaller inn til sonderingsmøter tirsdag

- Det er et dårlig resultat for Ap. Det er det ingen tvil om. Men nå skal vi finne sammen med de partiene som vil i samme retning som oss, sier Rita Ottervik - som mandag ble valgt til ordfører for femte gang.