- Trondheim kommune og Ryde Technology AS har vært i dialog og partene har blitt enige om en avslutningsdato for utleie av el-sparkesykler i Trondheim. Avtalen er at Ryde avslutter sin virksomhet 15 oktober 2019, det skriver Frank Grønås som er avdelingsleder i Eierskapsenheten i Trondheim kommune i en e-post til Adresseavisen mandag morgen.