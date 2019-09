Jordskjelv i Verdal

- Dette er et politisk jordskjelv i Verdal, sier Adresseavisens valgekspert Espen Leirset fra Nord universitet. Sp feier all motstand til side i industrikommunen hvor Ap alltid har vært det største partiet. Sp får over 50 prosent av stemmene og 18 representanter i kommunestyret. Det er sju flere enn i forrige periode. Ap mister fem representanter og ender opp med ti.