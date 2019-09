Adresseavisens sterkeste bilder i august

Den personlige og offentlige sorgen

Hver måned kårer en jury månedens sterkeste bilder som er tatt av Adresseavisens fotografer. Juryen sier dette om vinnerbildet: Mange av bildene som er blant de ti beste viser at vi har vært tett på mennesker i flere sårbare situasjoner. En seksårings første skoledag, spenningen hos barn som skal hoppe langt på ski, Abbasi-familien etter utsendelsen og i Ingrid Aunes begravelse. Vinnerbildet skildrer et sterkt øyeblikk formidlet veldig nært. Her møter vi den personlige og offentlige sorgen i ett og samme bilde.