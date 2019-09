Våren 2018 ble mannen i 30-årene anmeldt til politiet i Trøndelag. Dette skjedde etter at mannens niese hadde betrodd seg til en venninne på skolen. Hun fortalte at onkelen hadde forgrepet seg på henne. Sammen med noen venninner gikk jenta til en lærer og fortalte om hva som skal ha skjedd. Skolen fortalte dette til jentas far, som igjen oppsøkte politiet.