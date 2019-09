Kathrine betaler 5400 kroner i måneden for migrenemedisin

- Jeg har fått et nytt liv. Det er helt fantastisk. Jeg har ikke vært sykmeldt én dag etter ferien.

Kathrine Askim er sprudlende glad og full av energi. I over 20 år har hun vært lærer ved Hårstad skole, men det er slett ikke hver dag hun har klart å stå foran elevene sine.

- Jeg har ikke tall på alle dagene jeg har måttet ringe for å fortelle at jeg er syk. Det er ingen god telefon å ta, sier Askim.





- Et smertehelvete

Askim husker at hun allerede som barn kunne ha intens hodepine. I voksen alder utviklet hun migrene, og etter at hun ble tobarnsmamma, er smertene blitt bare verre og verre med årene. Et anfall kan vare fra én til fem dager.

- Det siste skoleåret har vært aller verst. Siden i fjor høst har jeg hatt 25 dager med migrene hver måned. Jeg har vært mer eller mindre sykmeldt gjennom hele året, forteller Askim.





Hun viser frem en migrene-app hun har, hvor hun farger dagene rød, gul eller grønn etter hvor store smertene er. Hvite dager er dager uten smerter. Dem har det vært få av. Når det er som verst, kryper hun under dyna, på et mørkt, kaldt og stille soverom.

- Det er et smertehelvete. Det kjennes ut som hjernen er løs, og bare ligger og dunker mot hodeskallen, sier Askim.

Brukte feriepenger

Hun har prøvd det meste av medisiner og behandlinger, uten særlig effekt. I vinter hørte hun om den nye migrenemedisinen som mange har hatt svært god erfaring med. Aimovig ble godkjent for bruk i Norge i august i fjor, men fordi prisen er så høy, er den foreløpig ikke kommet på blå resept. Askim syntes det var drøyt å betale 5400 kroner i måneden, men i vår var hun så syk at hun valgte å ta av feriepengene for å se om medisinen kunne dempe plagene.

I juni tok hun den første sprøytedosen.

- Først ble jeg veldig trett, nærmest litt rusa. Så var det som noe rant av meg. Siden har jeg ikke hatt anfall, smiler Askim.



Men behandlingen smerter i lommeboka.

- Dette krever at vi må prioritere i hverdagen. Jeg har ikke råd til å fortsette å bruke så mye penger på dette. Hvis medisinen ikke kommer på blå resept, så vet jeg ikke hva jeg gjør. For min del føler jeg at dette er litt vinn eller forsvinn, sier hun.





Budsjett-sak

Ifølge Statens legemiddelverk vil legemidlet koste rundt 70 000 kroner i året per pasient. Skal staten dekke utgiftene, kan det bety en årlig kostnad på 209 millioner kroner for hele pasientgruppen.

Nå ligger saken i Helse- og omsorgsdepartementet.

- Jeg har forståelse for at personer som er plaget av migrene er utålmodige for å få tilgang til nye og bedre medisiner. Migrene koster den enkelte mye smerte, og samfunnet mange sykedager. Legemiddelverket har nå gjennomført en metodevurdering. Det er anslått at kostnadene for folketrygden vil overstige 100 millioner kroner. Dette vil derfor kreve Stortingets samtykke, og saken vil derfor bli en del av de ordinære budsjettprosessene, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i en mail til Adresseavisen. LES OGSÅ: Moser-miljøet har oppdaget nye hjerneceller

- Lovende

Lars Jacob Stovner, professor i nevrologi og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved NTNU, sier at nærmere én million nordmenn har migrene.









- Dette er en sykdom som typisk rammer ungdom og unge voksne. Det fører til at mange ikke gjør det så bra på skolen, de får ikke tatt den utdanningen de ønsker, og hvis de er i jobb, er det en del som kan ha stort fravær. Hvis en finner en medisin som hjelper mot plagene, så er det klart at det er bra samfunnsøkonomisk, sier Stovner.

Han sier at erfaringen med migrenemedisinen Aimovig er lovende.

- Vi tror og håper at dette er et langt skritt fremover. Men det er alltid slik med nye medisiner, for noen har den veldig god effekt, men det er ikke tilfelle for alle. Ulike pasienter vil ha nytte av ulike medisiner, derfor er det viktig å få et stadig bredere repertoar av medisiner, sier Stovner.



Ved St. Olav har de så langt har vært tilbakeholdne med å skrive ut Aimovig før medisinen kommer på blå resept.

- Vi er redd det kan bli en fryktelig nedtur hvis de starter på medisinen, merker veldig god effekt og så oppdager at de ikke har råd til den over tid, sier Stovner.







- Billigere for samfunnet

Aud Nome Dueland, nevrolog og medlem i fagrådet til pasientorganisasjonen Hodepine Norge, sier at den nye migrenemedisinen har gitt mange et helt nytt liv.

- For noen har dette medikamentet en effekt som vi aldri tidligere har sett, sier hun.

Samtidig opplever mange stor frustrasjon over at det tar så lang tid å vurdere om medisinen skal gis på blå resept.

- Det er mange som har prøvd medisinen, og kjent på hvor bra livet kan være. Så har de ikke mulighet til å fortsette å betale, og det er jo en helt forferdelig situasjon. De blir tvunget tilbake i en situasjon hvor de ikke fungerer i hverdagen, sier Dueland.

Pasientforeningen er klar på at pasienter som har effekt av medisinen, bør få utgiftene dekket av staten.









Kathrine Askim skjønner ikke hvorfor dette skal være så vanskelig.

- For meg er regnestykket kjempeenkelt. Med denne medisinen er jeg i stand til å jobbe for fullt. Det er billigere for samfunnet enn at jeg skal gå hjemme med sykepenger, sier hun.

