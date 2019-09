Husker ikke samtalen på lydopptaket - viser til drømmer og mareritt

Mannen i 30-årene ble fredag i forrige uke varetektsfengslet for to uker av Alta tingrett, etter at Trøndelag politidistrikt valgte å gjenåpne barnedødsfall-saken fra 2013. Mannen anket fengslingen, men Hålogaland lagmannsrett avviste onsdag anken. Han blir dermed sittende varetektsfengslet i to uker.