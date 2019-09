Sunniva (5) gruer seg til å dra på skolen. Nå vil Trondheim kommune at skoler skal ha fleksibel skolestart

- Forskning viser at vi med dagens modell for skolestart ikke lykkes med å gi alle barna den skolestarten de fortjener, sier kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning. For Sunniva Kaasbøll Vagle (5) ble nettopp skolestarten vanskelig.