Da mannen måtte hjem til sin fødende kone, gjorde mannskapet alt de kunne for å få ham til Trondheim

For to uker siden var det en kommende far som fikk det travelt hjem, da hans gravide kone var i full gang med fødsel. Han var på det tidspunktet i Billund i Danmark, og måtte komme seg hjem til Trondheim så fort som mulig. Da var det flaks at både flygeledere og piloter gjorde det de kunne for å få mannen fortest mulig hjem til sin fødende kone.