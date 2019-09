Høie sier nei til migrenemedisin på blå resept:

- Nå blir det bare de rike som kan kjøpe seg friske

Elke Kathrine Selnes har det siste året brukt over 70 000 kroner på å holde migrenen i sjakk. Nå er hun fortvilt og forbannet over at regjeringen ikke vil betale migrenemedisinen.